Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Boldrin kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçti. Fernando Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.



60. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Aminu Umar'ın, Loris Karius'un üzerinden aşırttığı top direkten döndü.



70. dakikada Çaykur Rizespor'da Aminu Umar, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.



79. dakikada Burak Yılmaz ile verkaça giren Adem Ljajic pasını Gökhan Gönül'e çıkardı. Gökhan Gönül, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx



Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Ivanildo xx, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx (Andriy Boryachuk dk. 83 ?), Abdullah xx, Oğulcan xx (Denis Garmash dk. 58 xx), Boldrin xx, Umar Aminu xx, Skoda xxx



Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan



Teknik Direktör: İsmail Kartal



Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Vida xx, Ruiz x, Caner xxx, Elneny xx, Atiba xx, Diaby xx (Boyd dk. 74 xx), Ljajiç xx (Kartal dk. 83 ?), N'Koudou xx (Güven dk. 89 ?), Burak xxx



Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Rebocho, Mertcan, Kaan



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29), Gökhan Gönül (dk. 79) (Beşiktaş)



Sarı Kartlar: Diomande, Ivanildo (Çaykur Rizespor) - RİZE