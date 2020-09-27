Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında D.G Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Temposu düşük ve pozisyonun az olduğu mücadelede golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
86. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Kone'nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.
87. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan'ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Mehmet Ali Akkor xxx
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx (Barcia dk. 85 ?), Ziya xx, Yasin xx (Kayode dk. 66 xx), Gradel xx, Ninga xx (Cofie dk. 46 xx), Yatabare xx (Kone dk. 75 xx)
Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Souza, Robin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Pazdan xx, Erdi xx, Kitsiou xx, Pinto xx, Alper xx (Voca dk. 62 xx) Diousse xx (Atakan dk. 82 ?), Lukasik xx, Adzic xx (Lobzanidze dk. 62 xx), Paintsil xx (Okan dk. 78 ?), Merikani xx (Emre dk. 79 xx)
Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü) - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:59 - Kaynak: İHA
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