Süper Lig'de Yabancı Oyuncu Tercihi Ön Planda
Süper Lig'de Yabancı Oyuncu Tercihi Ön Planda

07.02.2026 11:13
Trendyol Süper Lig takımları, ara transfer döneminde 91 oyuncudan 58'ini yurt dışından aldı.

Trendyol Süper Lig takımları, ara transfer döneminde oyuncu tercihlerinin çoğunu yurt dışından yana kullandı.

Süper Lig'deki 18 kulübün 16'sı bu dönemde kadrolarına 91 oyuncu dahil etti. Bu futbolculardan 58'i yurt dışından, 33'ü Türkiye'den transfer edildi.

Yurt dışında en fazla transferi Eyüpspor ve Karagümrük yaptı

Süper Lig takımları arasında yurt dışından en fazla oyuncuyu Eyüpspor ve Fatih Karagümrük getirdi.

Her iki takım da ara transfer döneminde kadrosunu yurt dışından 8 futbolcuyla güçlendirdi. Ara transferde Eyüpspor 13, Fatih Karagümrük ise 9 futbolcu transfer etti.

Ara transferde kadrosuna 5 takviye yapan Galatasaray'ın ise bütün transferlerini yurt dışından yapması dikkati çekti.

Yasin Özcan, Türkiye'ye döndü

Kasımpaşa'dan yetişip Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edildi.

Almanya'da doğumlu Can Armando Güner ile Hollanda'da doğumlu Elayis Tavsan da Türkiye'ye transfer oldu. Can Armando Güner Galatasaray ile sözleşme imzalarken, Elayis Tavsan ise Samsunspor'la anlaştı.

Ara transfer döneminde alınan oyuncular

Süper Lig takımlarının ara transfer döneminde yurt dışı ve Türkiye'den kadrolarına dahil ettiği oyuncu sayıları şöyle:

Takım

Yurt dışı

Yurt içi

Eyüpspor

8

5

Fatih Karagümrük

8

1

Beşiktaş

6

1

Galatasaray

5

-

Kayserispor

5

2

Göztepe

4

2

Kasımpaşa

4

8

Samsunspor

4

2

Fenerbahçe

3

2

Gaziantep FK

3

1

Konyaspor

3

5

Çaykur Rizespor

2

1

Trabzonspor

2

1

Kocaelispor

1

-

Başakşehir

-

1

Gençlerbirliği

-

1

Alanyaspor

-

-

Antalyaspor

-

-

Transferde tercih İtalya'dan yana

Süper Lig takımları, ara transferde en fazla İtalya'da top koşturan futbolcuları tercih etti.

Takımlar, İtalyan kulüplerinden 10 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İtalya'yı 6 transferle İngiltere, 5 transferle Fransa, 4 transferle Fildişi Sahili takip etti.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde tercih ettikleri ülke sıralaması şöyle:

Ülkeler

Sayı

İtalya

10

İngiltere

6

Fransa

5

Fildişi Sahili

4

Belçika, Senegal, Yunanistan

3

Almanya, Avusturya, Brezilya, Romanya, Sırbistan

2

ABD, Arnavutluk, Gambiya, Hollanda, İskoçya, İsviçre, Kuzey Makedonya, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovenya, Suudi Arabistan, Ukrayna

1

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

