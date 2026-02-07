Süper Lig'de Yabancı Oyuncu Tercihi Ön Planda

Trendyol Süper Lig takımları, ara transfer döneminde oyuncu tercihlerinin çoğunu yurt dışından yana kullandı.

Süper Lig'deki 18 kulübün 16'sı bu dönemde kadrolarına 91 oyuncu dahil etti. Bu futbolculardan 58'i yurt dışından, 33'ü Türkiye'den transfer edildi.

Yurt dışında en fazla transferi Eyüpspor ve Karagümrük yaptı

Süper Lig takımları arasında yurt dışından en fazla oyuncuyu Eyüpspor ve Fatih Karagümrük getirdi.

Her iki takım da ara transfer döneminde kadrosunu yurt dışından 8 futbolcuyla güçlendirdi. Ara transferde Eyüpspor 13, Fatih Karagümrük ise 9 futbolcu transfer etti.

Ara transferde kadrosuna 5 takviye yapan Galatasaray'ın ise bütün transferlerini yurt dışından yapması dikkati çekti.

Yasin Özcan, Türkiye'ye döndü

Kasımpaşa'dan yetişip Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edildi.

Almanya'da doğumlu Can Armando Güner ile Hollanda'da doğumlu Elayis Tavsan da Türkiye'ye transfer oldu. Can Armando Güner Galatasaray ile sözleşme imzalarken, Elayis Tavsan ise Samsunspor'la anlaştı.

Ara transfer döneminde alınan oyuncular

Süper Lig takımlarının ara transfer döneminde yurt dışı ve Türkiye'den kadrolarına dahil ettiği oyuncu sayıları şöyle: