Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

6 saat önce

MKE ANKARAGÜCÜKorcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, KitsiouSAKAT: Yalçın*CEZALI: KulusicBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150,00 TL, Batı Tribün: 15,00 TL, Doğu Tribün: 15,00 TL, Güney Tribün: 10,00 TL,...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;, System.String[]

MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, Kitsiou

SAKAT: Yalçın*

CEZALI: Kulusic

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150,00 TL, Batı Tribün: 15,00 TL, Doğu Tribün: 15,00 TL, Güney Tribün: 10,00 TL, Kuzey Tribün: 10,00 TL, Misafir: 10,00 TL

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stackhowiak, Zeki, Sapunaru, Mustafa, Sedat, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissati, Rodallega

SAKAT: Bergdich

CEZALI: Lopes

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TRABZONSPOR

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Sakat: Abdülkadir Ömüf, Ahmet Canbaz

Cezalı: Yusuf Sarı

BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375,00 TL, VIP Platinum A-C: 325,00 TL, VIP Gold: 225,00 TL, VIP Silver: 150,00 TL, 1. Kategori: 70,00 TL, 2. Kategori: 60,00 TL, 3. Kategori: 50,00 TL, 4. Kategori: 40,00 TL, 5. Kategori: 30,00 TL, Misafir: 35,00 TL

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

İsmail - Emirhan, Mert, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Furkan, Ziya, Emre, Aksel, Kravets

SAKAT: Silviu Lung, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi

CEZALI: Miguel Lopes

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MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia (Gulbrandsen), Crivelli

SAKAT: Arda Turan, Skrtel, Uğur Uçar*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt – Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir: 20 TL

KASIMPAŞA

Fatih- Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

SAKAT: Pavelka, Yusuf Erdoğan, Ramazan

CEZALI: Khalili

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GALATASARAY

Muslera - Mariano, Donk, Marcao (Ahmet), Nagatomo - Taylan, Ömer - Feghouli, Belhanda, Babel - Falcao

SAKAT: Andone, Christian Luyindama

CEZALI: Jimmy Durmaz

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 650,00 TL, 2. Kategori: 550,00 TL, 3. Kategori: 500,00 TL, 4. Kategori: 500,00 TL, 5. Kategori: 400,00 TL, 6. Kategori: 350,00 TL, 7. Kategori: 300,00 TL, 8. Kategori: 200,00 TL, 9. Kategori: 150,00 TL, 10. Kategori: 110,00 TL, 11. Kategori: 100,00 TL, Misafir: 100,00 TL

ANTALYASPOR

Ferhat - Nazım Sangare, Celustka, Diego, Chahechouhe, Blanco, Eren Albayrak, Chico, Hakan Özmert, Amilton, Serdar Özkan

SAKAT: Charles

CEZALI: Yok

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Cebrail, Tiago, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika
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