Gençlerbirliği Konyaspor karşılaşması berabere bitti

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
7. dakikada Piris da Motta'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda top direğin yanından auta gitti.
15. dakikada Gençlerbirliği'nin geliştirdiği atakta topla buluşan Soner Dikmen'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
33. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Farouk Miya'nın sağ çaprazdan şutunu kaleci Nordfeldt kurtardı.
İKİNCİ YARI
61. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Bogdan Stancu ceza sahası içi sol çaprazından şut denemesinde bulundu ancak top savunmada kladı.
65. dakikada Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Arda Kızıldağ dk. 74 xxx), Angelo xx, Toure xx, Johansson xx, Piris da Motta xx, Soner Dikmen xx (Murat Yıldırım dk. 46 xx), Sio xxx, Sefa Yılmaz xx (Floyd Ayite dk. 74 xx), Candeias xx, Stancu xxx (İlker Karakaş dk. 88 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Berat Özdemir, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Mert Nobre
İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Guilherme Sitya xx, Marin Anicic xx (Adil Demirbağ dk. 63 xx), Uğur Demirok xx, Nejc Skubic xx, Amir Hadziahmetovic xx, Marko Jectovic xx, Ömer Ali Şahiner xx (Musa Çağıran dk. 77 xx), Farouk Miya xx (Samuel Eduok dk. 63 xx), Levan Shengella xx (Deni Milosevic dk. 87 ?), Sokol Cikalleshi xx (Thuram dk. 87 ?)
Yedekler: Mücahit Atalay, Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat, Şener Kaya
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Samuel Eduok (İH Konyaspor)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:52 - Kaynak: İHA
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