Süper Lig: Konyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

65. dakikada sol kanattan sokulan Pinto, Badji ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Badji meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor , MKE Ankaragücü 'nü konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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