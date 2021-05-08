Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Mevlüt İşli – Cem Geçim – Yunus Emre Kartal
ANKARA(İHA) – Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sosa'nın hatalı pasını iyi değerlendiren Alper Potuk kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Badjı'nin attığı şut az farkla auta çıktı.
11. dakikada Çekiçi'nin serbest vuruşunda kaleci Harun topu taca tokatladı.
23. dakikada Alper Potuk, Kitsiou'dan aldığı pası bekletmeden şuta dönüştürdü. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten aut çıktı.
27. dakikada Çekici'nin ortasında Alper Potuk kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Paintsil kaleye şut çıkardı ancak top savunmada Ozan Tufan'a çarparak kornere çıktı.
43. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu önünde bulan Valencia ceza sahası önüne orta çıkardı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla skora denge getiren golü kaydetti. 1-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi xx, Saba xx, Alper Potuk xxx, Paintsil xxx, Badji xx
Yedekler: Mert Topuz, Pazdan, Erdi Dikmen, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Diousse, Ali Kaan Güneren, Bartolomeu, Lukasik, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Ozan Tufan xxx, Tisserand xx, Szalai xx, Caner Erkin xx, Sosa xx, İrfan Can Kahveci xx, Mert Hakan Yandaş x (Gökhan Gönül dk. 35 ?), Mesut Özil xx, Pelkas xx, Valencia xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Osayi, Thiam, Novak, Arda Güler,
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Alper Potuk (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ozan Tufan (dk. 43) (Fenerbahçe)
(Mevlüt İşli – Cem Geçim – Yunus Emre Kartal/ İHA)
Kaynak: İHA
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