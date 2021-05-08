Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

43. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu önünde bulan Valencia ceza sahası önüne orta çıkardı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla skora denge getiren golü kaydetti. 1-1

33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Paintsil kaleye şut çıkardı ancak top savunmada Ozan Tufan 'a çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Çekici'nin ortasında Alper Potuk kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

23. dakikada Alper Potuk, Kitsiou'dan aldığı pası bekletmeden şuta dönüştürdü. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten aut çıktı.

3. dakikada Sosa'nın hatalı pasını iyi değerlendiren Alper Potuk kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

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