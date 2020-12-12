Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Konyaspor'u 4-3 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Ankaragücü savunmasında Pinto'dan dönen topu önünde bulan Hurtado ceza sahası sağından sert vurdu, direğe çarpan top auta gitti.

15. dakikada Pinto'nun uzun pasında topla buluşan Lobjanizde, kaleci Sehic'in öne çıktığını görerek düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lobjanizde ceza sahasına sert bir top çıkardı. Konyaspor savunmanın uzaklaştıramadığı top Kitsiou'da kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

28. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic yerde kalırken, Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Uğur Demirok topu ağlara göndererek maça eşitlik getiren isim oldu. 1-1

38. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Skubic, meşin yuvarlağı Milosevic'in önüne indirdi. Bu futbolcu sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi. 1-2

43. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bolingi kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top daha sonra auta gitti.

48. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Borven kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-2

61. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Lobjanizde'nin şutu savunmadan geri döndü.

69. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına gönderdiği uzun topa aşırtma şekilde kafayı vuran Skubiç takımını öne geçiren golü attı. 2-3

78. dakikada Lobjanizde'nin ceza sahası içerisine gönderdiği derinlemesine pası Paintsil düzgün bir vuruş yaparak gole çevirdi. 3-3

88. dakikada Adil Demirbağ'ın elle müdahalesi üzerine hakem Mete Kalkavan VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Emre Güral, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Hakan Yemişken xx, Osman Gökhan Bilir xx

MKE Ankaragücü: Freidrich xx, Kitsiou xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Sarlija x, Pinto x, Lukasik xx, Diousse x (Ender Aygören dk. 65 x), Bolingi xx, Endri Cekici xx (Emre Güral dk. 77 xx), Lobjanidze xxx (Atila Turan dk. 90?), Börven xx (Paintsil dk. 77 xx)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay, Murat Sipahioğlu

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Adil Demirbağ xx, Uğur Demirok xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Guilherme xx, Jevtovic xxx, Hadziahmetovic xx, Milosevic xxx (Alper Uludağ dk 80? ), Ömer Ali Şahiner xx (Shengelia dk. 75 x), Huertas xx (Miya dk. 85 ?)

Yedekler: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Oğuz Kaan Güçtekin, Miya, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Lobjanizde (dk. 15), Borven (dk. 48) Paintsil (dk. 78), Emre Güral (dk. 89 pen.) (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok (dk. 28), Milosevic (dk. 38), Skubic (dk. 69) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Bolingi (dk. 90+7) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Diousse, Bolingi, Emre Güral, Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok, Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor)

(İHA)