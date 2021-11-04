Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı - Son Dakika

İznik'teki süpermarkette zehirli yılan paniği yaşandı. Marketten çıkmak isteyen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında çığlık çığlığa markete geri kaçtı.

HEMEN İTFAİYEYİ ARADILAR

Saat 15.30 sıralarında Topkapı mevkiinde bulunan marketin önünde yılanı görünce panikleyen vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için uzun mücadeleler verdi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Boyu 1 buçuk metrelik zehirli yılan olduğu öğrenilen ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.