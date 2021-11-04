İznik'teki süpermarkette zehirli yılan paniği yaşandı. Marketten çıkmak isteyen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında çığlık çığlığa markete geri kaçtı.
Saat 15.30 sıralarında Topkapı mevkiinde bulunan marketin önünde yılanı görünce panikleyen vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için uzun mücadeleler verdi.
Boyu 1 buçuk metrelik zehirli yılan olduğu öğrenilen ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı - Son Dakika