Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı, System.String[]

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İhsaniye ilçesi Gazlıgöl kasabasında M.A.B., F.S., S.A., S.T., C.T. ve R.S. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 2 ayrı poşet içerisinde toplam 3,2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.


Yakalan 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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