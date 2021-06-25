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Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak - Son Dakika

Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak

25.06.2021 14:08

Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 44 metruk yapının yıkımına başlanırken, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Boş arazileri de çocuk oyun parklarıyla yeşil alanlarla ilçemizin daha yaşanılabilir hale getireceğiz" dedi.

Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 44 metruk yapının yıkımına başlanırken, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Boş arazileri de çocuk oyun parklarıyla yeşil alanlarla ilçemizin daha yaşanılabilir hale getireceğiz" dedi.

Diyarbakır merkez Sur ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki metruk yapıların, genel asayişi ve güvenliği tehdit edecek boyutlara ulaşması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Alipaşa Mahallesi bölgesinde 44 metruk yapının yıkımı için yüklenici firmaya 597 bin lira ödenek ayrılması sonrası yıkıma başlanırken, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, yıkım çalışmalarının olduğu alanda incelemede bulundu.

"Metruk yapılar önemli bir sıkıntı oluşturmakta"

Yapılan yıkım çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Çiftçi, Suriçi'nin tescilli alan olması nedeniyle bina yıkmanın yapmanın zor olduğunu belirterek, "İlçemiz, kadim bir ilçe. 33 medeniyetin yaşadığı bir alan ve çok eski ilçe olması itibarıyla hem tarihi tescilli yapıların çokluğu hem de ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların çokluğu dolasıyla zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olabiliyoruz. Bu sıkıntılardan bazıları da metruk, vasıfsız duruma düşen yapıların hem çevreye bıraktıkları kötü etki, genel asayişi, genel güvenliği etkilemeleri ve çevresel etkileri itibariyle ilçemize önemli bir sıkıntı oluşturmalarıydı. Bu sorun üzerinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Burada bina yıkmak da zor, yapmak da zor çünkü Suriçi tescilli bir alan. Yaptığınız her işlemin sonucundan veya öncesinden koruma kurullarından izin almanız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer paydaş kurumlarla mutlaka koordinasyon içinde olmanız gerekiyor. Sur ilçemizin de en önemli sorunlarından biri olan metruk bina sorununu çözme noktasında 3 yıldır çalıştık ve neticeye vardık. Geçtiğimiz ay içinde ihalesini yaptık ve 1'inci etap 44 binadan oluşan metruk yapıları yıkmaya başladık" dedi.

"Her sokağı, yaşanılabilir sokak haline getirmek istiyoruz"

Sur'da metruk bina kalmayana kadar yıkım işlemlerini sürdüreceklerini belirten Kaymakam Çiftçi, "Bu etaplarda da devam edecek. Sur içinde metruk bina kalmayana kadar yıkım işlemlerimiz aralıksız sürecek. İlçemizin her sokağını, güvenli sokak haline getirmek istiyoruz. Her sokağı, yaşanılabilir sokak haline getirmek istiyoruz. Metruk binaların çevreye oluşturduğu olumsuz etkileri kaldırmak istiyoruz çünkü bu metruk binalarda zaman zaman uyuşturucu ve benzeri genel güvenliği etkileyecek önemli sıkıntılar oluşabiliyordu. Bu yönden vatandaşlardan sıkça şikayet alıyorduk ve çok şükür bugün itibarıyla artık bu sorunun üstünden geliyoruz. Sur ilçemizde ilk etapta 44 bina olmak üzere Sur içinde genel güvenliği ve asayişi tehdit eden ve metruk duruma gelen bütün binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Kısa süre içinde bu metruk yapıları ortadan kaldıracağız ve kaldırdığımız boş hale gelen arazileri de çocuk oyun parklarıyla yeşil alanlarla Sur ilçemizi daha yaşanılabilir hale getirilmesi noktasında çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Metruk yapıların yerine park yapılacak

Sur ilçesi Alipaşa Mahallesinde 44 metruk binanın yıkımı 4 ayda tamamlanması hedeflenirken, söz konusu yıkım sonrası oluşacak boş alanlarda çocuk oyun parkları ve çeşitli aktivitelerin olacağı alanlar oluşturulacağı öğrenildi.

Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak
Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak
Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak
Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak

Hisarcık, oyunlar, Çiftçi, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sur'da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak - Son Dakika


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