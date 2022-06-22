Sürekli yattığı için endişelendiği dağ keçisinin 2 gün sonra 3 yavrusu ile görünce rahat nefes aldı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşadığı köyde dolaşmaya başlayan ve dağ keçisini görüntülemek isteyen kişi sürekli yattığı için endişelendiği dağ keçisinin 2 gün sonra 3 yavrusu ile görünce rahat nefes aldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Necmettin Baka, yaşadığı evin yakınlarına inen dağ keçisini gördü. Fotoğraf makinesiyle dağ keçisini uzaktan görüntüleyen Baka, keçinin sürekli yattığını fark etti. Keçinin hayatından endişe eden Baka, yaptığı araştırmalar sonucunda bu mevsimlerde dağ keçilerinin doğum yaptığını ve doğum sancısı çekebileceğini düşündü. Bu heyecanla kayıt yapmaya devam eden Necmettin Baka, iki gün sonra keçinin doğum yaptığını gördü. Üç yavru keçisiyle bir süre aynı bölgede dolaşan anne keçi, daha sonra yavruların ortama ayak uydurmasıyla bölgeden ayrıldı.

Necmettin Baka yaptığı çekimler ile ilgili yaptığı açıklamada "Son günlerde yaban keçileri bulunduğumuz bölgede vakit geçirmeye başladı. Bu mevsimde bu hayvanların doğum yaptığını öğrendik. Bizde merak edip gözlemledik. Birkaç gün sonra baktık ki hayvan yatmış pozisyonunda bekliyordu. Arkadaşlarım sanırım bu hayvan doğum yapacak bunu gözlemleyelim dedi. Bende koştum hemen fotoğraf makinesini getirdim. Baktık ki hakikaten hayvan doğum sancısı çekiyor. Doğumunu gerçekleştirdi, bizde bu etkileyici anı onunla yaşamış olduk" dedi.