Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunda 2. gün oturumu bitti - Son Dakika
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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunda 2. gün oturumu bitti

31.05.2022 20:42
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunda 2. gün oturumu bitti

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunun 2. gün oturumu sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turunun 2. gün oturumu sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında Cenevre'deki Intercontinental Oteli'nde dün başlayan toplantıların ikinci gününde 2 oturum yapıldı.

Beşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar, TSİ 17.45 civarında sona erdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugünkü oturumda rejim temsilcileri, "Devlet kurumlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesi" ilkesinin taslak metnini komiteye sundu.

3 Haziran'a kadar sürecek 8. tur oturumları kapsamında "anayasanın üstünlüğü ve uluslararası anlaşmaların yeri" ve "geçiş dönemi hukuku" ilkelerinin de masaya yatırılması planlanıyor.

Son gün oturumunda ise tarafların komisyona sunulan taslak metinleri değerlendirmesinin ardından Pedersen'in basın toplantısı yapması bekleniyor.

Dünkü oturumda rejim yanlısı STK temsilcilerinin sunduğu "Anayasal çerçevede tek taraflı zorlayıcı tedbirler" konulu ilke müzakere edilmişti.

6. ve 7. turda anlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

21-25 Mart'ta düzenlenen 7. tur oturumlarında da somut bir ilerleme kaydedilememiş, görüşmelerin sonunda Pedersen, basın toplantısı düzenlememişti.

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Kaynak: AA

İsviçre, Cenevre, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

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