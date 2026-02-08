Suriye'de Ani Seller: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Ani Seller: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

08.02.2026 02:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lazkiye kırsalında ani sellerde 3 kardeşten 2'si öldü, 1'i kurtarıldı. Arama çalışmalarına devam ediliyor.

Suriye Sivil Savunma İdaresi, Lazkiye kırsalında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani sellerde 3 kardeşten ikisinin hayatını kaybettiği, birinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'nin Ayn İsa bölgesinde sel sularına kapılan ve ilk bilgilere göre kardeş oldukları belirtilen 3 çocuktan ikisinin yaşamını yitirdiği, birinin ise sağ kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarında 2 çocuğun cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Ekiplerin Lazkiye kırsalındaki el-Aseliye bölgesinde ani seller nedeniyle mahsur kalan siviller için yürüttüğü çalışmalarda kayıp 2 kişiyi aramayı da sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vadinin derinliği, güçlü akıntı ve tehlikeli kayalıkların çalışmaları zorlaştırdığı aktarıldı.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki on gün boyunca yoğun yağış beklendiğine dair uyarılarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman da dün akşam, İdlib kentinde etkili olan şiddetli yağışların, yerinden edilmişlerin barındığı 10'dan fazla mülteci kampının sular altında kalmasına ve zarar görmesine yol açtığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Lazkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Ani Seller: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

01:45
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
00:23
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 02:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Ani Seller: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.