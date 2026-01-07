Suriye'de çatışmalar sürüyor - Son Dakika
Suriye'de çatışmalar sürüyor

07.01.2026 19:02
Suriye ordusu, SDG'nin kontrolündeki bölgelere operasyon başlatmadı. Sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere ilerlemek amacıyla herhangi bir harekat başlatılmadığını, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin tahliyesinin devam ettiğini açıkladı.

Suriye'de ordu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar Halep'te devam ediyor. Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere ilerlemek amacıyla herhangi bir harekat başlatılmadığını belirterek, "Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin tahliyesi devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi ise SDG'nin, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde ana ve tali yolları mayınladığını aktararak, mahallelerden ayrılmak isteyen yüzlerce sivili üzerlerine ateş açarak engellediğini ifade etti. Açıklamada ayrıca SDG'nin havan topları ile ağır makineli silahlarla mahalleleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların yarın 23.00'a kadar askıya alındığını duyurdu. - ŞAM

Kaynak: İHA

