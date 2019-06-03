Son Dakika Haberleri: Suriye'de rejimin saldırıları sürüyor: 4 ölü
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Suriye'de rejimin saldırıları sürüyor: 4 ölü

1 saat önce

Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesine Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Suriye'de rejimin saldırıları sürüyor: 4 ölü, System.String[]
Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesine Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırıları sürüyor. Rejim'e ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Maaret el Numan bölgesinde bir pazar yerine düzenlediği bombardımanda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı bildirildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Beşşar Esed, İdlib, Suriye, Güncel
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