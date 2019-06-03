Suriye'de rejimin saldırıları sürüyor: 4 ölü
1 saat önce
Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesine Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
'nin İdlib
iline bağlı Maaret el Numan bölgesine Beşar Esad
rejiminin düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırıları sürüyor. Rejim'e ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Maaret el Numan bölgesinde bir pazar yerine düzenlediği bombardımanda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı bildirildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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