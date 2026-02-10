Suriye'nin İdlib ilindeki "Ömer bin Abdülaziz Türbesi" Türkiye'nin desteğiyle restore edildi - Son Dakika
Suriye'nin İdlib ilindeki "Ömer bin Abdülaziz Türbesi" Türkiye'nin desteğiyle restore edildi

Suriye\'nin İdlib ilindeki "Ömer bin Abdülaziz Türbesi" Türkiye\'nin desteğiyle restore edildi
10.02.2026 18:06
Suriye'nin İdlib ilinin Maarretünnuman ilçesinde bulunan Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdülaziz'in türbesinin bulunduğu külliye Türkiye'nin desteğiyle restore edilerek törenle açıldı.

Suriye'nin İdlib ilinin Maarretünnuman ilçesinde bulunan Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdülaziz'in türbesinin bulunduğu külliye Türkiye'nin desteğiyle restore edilerek törenle açıldı.

Devrik rejim güçleri tarafından tahrip edilen Ömer bin Abdülaziz'e ait türbenin yer aldığı külliye Türkiye merkezli Kalem Vakfı'nın desteğiyle yeniden ihya edildi.

Açılış törenine Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda Suriyeli yetkili katıldı.

Başkonsolos Cengiz, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in türbesinin yeniden ibadete ve ziyarete açılması vesilesiyle İdlib'in Maarretünnuman ilçesinde Suriyeli yetkililerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'den Kalem Vakfı'nın yürüttüğü restorasyon projesi kapsamında açılan bu külliyede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cengiz, "Bu eser, aynı zamanda Suriye'de ihtilafın ardından Türk dernekleri ve kurumlarının katkılarıyla restore edilen ilk eser olma özelliğini taşıyor." dedi.

Cengiz, Türkiye'nin yeni dönemde de devrim süreci boyunca olduğu gibi Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) önderliğinde, Bakanlığımız ve diğer tüm kurumlarımızın Suriye'de yürüttüğü çalışmalara Halep Başkonsolosluğu olarak her türlü katkı ve desteği sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Sivil Toplum, Türkiye, Suriye, Kültür, Güncel, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin İdlib ilindeki 'Ömer bin Abdülaziz Türbesi' Türkiye'nin desteğiyle restore edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suriye'nin İdlib ilindeki "Ömer bin Abdülaziz Türbesi" Türkiye'nin desteğiyle restore edildi - Son Dakika
