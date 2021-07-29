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Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi - Son Dakika

Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi

29.07.2021 10:40

Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla birlikte yaşayan Seyf isimli bebeğin ağlama seslerine inen komşuları, bebeğin vücudunda bulunan yaraları gördü.

Dün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana gelen olayda apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı

Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen Suriyeli baba evinin önünde mahalleli tarafından darbedildi.

1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı

"BEBEĞİN HER YERİNE SİGARA YANIKLARINI GÖRDÜK"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan üst kat komşusu Zilan Akman "Bebek ağlama sesine indik aşağıya, apartman boşluğunun orada bir cam var oradan baktık. Çocuk yere çömelmiş titriyor ve ağlıyordu. İçeriye girdik. Bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördük. Polisi aradık. Polisle beraber bebeği hastaneye götürdük. Çocuk şu an tedavi altında durumu iyi değil. Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Arkadaşım Arapça biliyor. Ayağına ne olduğunu anlat diye söyledi. Çocuk yerden sigara paketini aldı yaralarına bastı. Doktor da gördü zaten sigara yanığı olduğunu söyledi. Hastanede bir gün çocuğun yanında kaldım. Sonra kurumdan geldiler beni gönderdiler. Bebeğin çektiği acıya büyük bir insan dayanamaz, babanın yarım saat önce serbest bırakılıp eve geldiğini söylüyorlar. Biz Seyf bebek için adalet istiyoruz" dedi.

İşkence gören bebeğin içler acısı hali yürek dağladı;

1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi

Suriyeli, Sigara, Zilan, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • GÜVEN ERTÜRK: Suriyeliler artık misafir değil Türkiyenin bir parçası diyen Nagehan ALÇI izle bu haberi be kahrol..seni ve senin gibileri Allah a havale ediyorum.. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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