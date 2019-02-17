Son Dakika Haberleri: Sürücüleri Şaşırtan Trafik Levhası Söküldü

Sürücüleri Şaşırtan Trafik Levhası Söküldü

47 dakika önce

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokak kesiştiği noktaya yerleştirilen trafik levhalarının hatalı olanları söküldü.

Sürücüleri Şaşırtan Trafik Levhası Söküldü, System.String[]
SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokak kesiştiği noktaya yerleştirilen trafik levhalarının hatalı olanları söküldü.

İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokağı'nın kesiştiği noktada, ortasında binaların yer aldığı 2 yolun farklı noktalarına yerleştirilen trafik levhaları sürücülerin kafalarını karıştırdı. Sokak üzerinde hem Mevlevihane Caddesi'ne hem de Himaye-i Eftal Sokağı'nı işaret eden yön levhalarının üst kısmında ise girilemez levhasının yer alması araçlarıyla bölgeye gelen sürücülerin, yön levhalarının 2 yolda hangi yönün kapalı, hangi yönün ise ters yön olduğuna karar vermekte zorlandı. Sürücülerin tepkileri üzerine Himaye-i Eftal Sokağı'nı işaret eden 'girilmez' levhasını, Mevlevihane Caddesi üzerindeki 'yön' işareti levhasını kaldırdı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

Zafer Mahallesi, Samsun, İlkadım, Güncel
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