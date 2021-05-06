Survivor 2021'de takımlar karıştırıldı! İşte kırmızı ve mavi takımın yeni yarışmacıları - Son Dakika

Survivor 2021'de takımlar karıştırıldı! İşte kırmızı ve mavi takımın yeni yarışmacıları

06.05.2021 09:34

Survivor 2021'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ada konseyinde ünlüler takımından Melis Sezer elenmiş ve ekipte tek kadın yarışmacı kalmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, dün akşam yayınlanan özel konsey bölümünde Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı karıştırıldı.

Önceki gün Instagram'dan canlı yayın açan Acun Ilıcalı, Survivor'da ünlülerden bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını açıklamıştı. Survivor 2021 ünlüler takımının iddialı yarışmacısı Melis Sezer, önceki gün yapılan elemede ada hayatına veda etti. Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve kadın yarışmacı olarak sadece Merve Aydın'ın kalmasıyla güç dengeleri bozuldu. Takımlar arasındaki dengeyi sağlamak için harekete geçen ekip, yeni takımlar oluşturdu.

YARIŞMACILAR ARASINDA KARMA YAPILDI

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları
Survivor 2021'de takımlar karıştırıldı! İşte kırmızı ve mavi takımın yeni yarışmacıları

Acun Ilıcalı, Melis Sezer, Instagram, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2021'de takımlar karıştırıldı! İşte kırmızı ve mavi takımın yeni yarışmacıları - Son Dakika Magazin


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