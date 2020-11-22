Süs bitkileri ihracatı salgında arttı - Son Dakika

Süs bitkileri ihracatı salgında arttı

22.11.2020 11:03
Süs bitkileri ihracatı salgında arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde süs bitkileri sektörü, her geçen gün artan talep sayesinde yıl sonuna kadar 100 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde süs bitkileri sektörü, her geçen gün artan talep sayesinde yıl sonuna kadar 100 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında tüm sektörler gibi kendi sektörlerinin de ilk günlerde etkilendiğini söyledi.

Ancak sonraki dönemde süs bitkilerine dünya genelinde talebin arttığına dikkati çeken Dündar, bu sayede süs bitkilerinin yıldızı parlayan sektörler arasına girdiğini anlattı.

Dündar, "Süs bitkileri dendiği zaman büyük ağaçlar, bodur çalı grubu bitkiler, kesme çiçekler, soğanlı bitkiler, çiçekli iç ve dış mekan bitkileri gibi çok geniş bir yelpazeyi içeriyor. Pandemi sürecinde de en çok ilgi gösterilen ürün grubu bu çiçekli bitkiler, bahçe bitkileri oldu." diye konuştu.

"KDV oranının düşmesi önemli kazanım sağladı"

SÜSBİR olarak devletin yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e düşürmesiyle önemli kazanımlar sağladıklarını ifade eden Dündar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile KDV oranı yüzde 8'e düşmüştü. Ancak biz yılbaşından sonra da devam etmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirlerinin bu yönde olacağını düşünüyoruz. KDV oranının bu şekilde olması aslında tüketimi teşvik ediyor. Bundan sonra da devam etmesi halinde bu cazibenin tüketimi artıracağına inanıyoruz. Süs bitkileri için 'yıldızı parlayan sektör' derken aslında bu dünyada da bu şekilde gerçekleşti. Dünyanın çeşitli bölgelerinde de ilk şok sonrası süs bitkilerine talep ciddi bir şekilde arttı. Özellikle de çiçekli bitkilere talep arttı. Pandemi sürecinin ilk olumsuz etkilerinden sonra dış pazarlarda da ciddi bir artış oldu."

Süs bitkilerinde 2020 hedefi 100 milyon dolar ihracat

2017 yılında sektörün 64 milyon 682 bin dolar ihracat yaptığına dikkati çeken Dündar, 2018'de bu rakamın 71 milyon 239 bin, 2019'da 80 milyon 406 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İthalatın ise 2017'de 84 milyon 282 bin dolar, 2018'de 60 milyon 941 bin ve 2019'da 43 milyon 36 bin dolara gerilediğine dikkati çeken Dündar, şunları kaydetti:

"Süs bitkileri sektörümüzde ithalatta her gecen yıl azalma olurken, ihracatta yükseliş yaşadık. 2020 yılı ilk 6 ayında toplam 44 milyon 774 bin dolar ihracat, 23 milyon 440 bin dolar ise ithalat yapıldı. Bu yıl pandemiye rağmen 2019 yılının ilk 6 ayını geçmiş durumdayız. 2020 yılı ilk 6 ayında 50 milyon dolara yaklaşmış durumdayız. Geçen yıl yaptığımız ihracat 80 milyon dolardı. Bu yıl beklentimiz, hedefimiz 100 milyon doları aşmak."

" Öğretmenler Günü'nde çiçekli bitkiler rağbet görüyor"

Bu yıl salgına rağmen yaşanan olumlu artışların kendilerini sevindirdiğini ve sektörün içini rahatlattığını vurgulayan Dündar, yaklaşan özel günlerin sektöre ayrı bir ivme kazandıracağına inandığını aktardı.

Dündar, "Süs bitkileri sektöründe çiçekli bitkiler, kesme çiçekler ve salon bitkileri için özel günler beklenilen günlerdir. Anneler, Sevgililer ve Öğretmenler Günü gibi önemli günler süs bitkilerinin daha fazla rağbet gördüğü günlerdir. Şu an çiçekli bitkilerimiz Öğretmenler Günü için hazırlanıyor. Çiçekli bitkilerden mevsime uygun olanlar, Öğretmenler Günü'nde daha çok rağbet görüyor." ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin sektörün bazı ürünlerinin ithal olması nedeniyle kendilerini etkilediğini de belirten Dündar, üreticilerin fiyatlarını realize etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süs bitkileri ihracatı salgında arttı - Son Dakika


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