Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
15 dakika önce
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar
Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dereye devrildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ölenlerin kimlik tespiti içi çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:13 Kaynak: DHA
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