Suudi Arabistan ve Umman'da Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edileceğini açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinin açıklamasında, 30 Haziran Perşembe zilhicce ayının ilk günü olarak duyuruldu.

Buna göre hac farizasının yapılacağı arife günü 8 Temmuz Cuma olarak ilan edilen açıklamada, Kurban Bayramı'nın ise 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren idrak edileceği belirtildi.

Umman Sultanlığı da 30 Haziran Perşembe gününü zilhicce ayının ilk günü olarak duyurdu ve zilhiccenin onuna denk gelen Kurban Bayramı'nın 9 Temmuz Cumartesi başlayacağını açıkladı.