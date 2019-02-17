Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Pakistan'da
42 dakika önce
- Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Pakistan'daİSLAMABAD - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 3 Asya ülkesine düzenleyeceği turun ilk durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
- Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Pakistan
'da
İSLAMABAD - Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
, 3 Asya
ülkesine düzenleyeceği turun ilk durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Pakistan, Hindistan
ve Çin
'e resmi ziyaret düzenleyeceği Asya turuna başladı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı İmran Khan
ve Bakanlar Kurulu
karşıladı. Ziyareti boyunca Devlet Başkanı Arif Alvi, Başbakan Khan ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva ile bir araya gelecek.
Ziyarette iki ülke arasında 10 milyar dolarlık rekor seviyede yatırım anlaşması imzalanacak. Anlaşma kapsamında Pakistan'ın Gvadr şehrine petrol rafinerisi ve kompleksi inşa edilecek.
Geçen Perşembe günü silahlı milislerin Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kesime bombalı bir saldırı yaparak 44 kişiyi öldürmesi üzerine Pakistan ile Hindistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmuş ve bu saldırının cevapsız kalmayacağı açıklamasında bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:47 Kaynak: İHA
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