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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı - Son Dakika

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

13.09.2021 16:22

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı Vatandaşlar isyan etti T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

Vatandaşlar isyan etti

İSTANBUL - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonuna aktarılırken, vatandaşlar isyan etti. Durakta ise, yoğunluk yaşandı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknir bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Vatandaşlar isyan ederken, durakta yoğunluk yaşandı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı

Tramvay, Topkapı, İsyan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı - Son Dakika
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