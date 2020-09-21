- Tac Mahal ziyarete açıldı - Son Dakika

- Tac Mahal ziyarete açıldı

YENİ DELHİ - Korona virüs salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 ay sonra Hindistan'da Tac Mahal yeniden ziyarete açıldı.

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının tedbir amacıyla en az 6 aydır kapalı olan Tac Mahal yeniden ziyarete açıldı. Ülkede korona virüs vakaları artmaya devam ederken Hindistanlı yetkililer turistlerin en çok ziyaret ettiği Tac Mahal'i açmaya karar verdi. Tac Mahal'e günde sadece 5 bin turist ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret biletleri ise yalnızca internetten satın alınabilir.

Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 5 milyon 491 bin 410'a yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bin 933 oldu. Hindistan, 7 milyon 5 bin 893 vakanın görüldüğü ABD'nin ardından koronadan etkilenen ikinci ülke konumunda.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi Mart aynında itibaren başlayan sıkı önlemler sonrasında, sınırlandırmaları hafifletmeye karar verdi. Tren, yurtiçi uçak seferleri yeniden hizmet vermeye başladı. Marketler ve lokantalar da yeninden açıldı.