Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz
, Kaan Büyükçil
, Sinan İşgüder Türk Telekom
: Gabriel 6, Stimac 24, Campbell 14, Landesberg 19, Yunus Emre Sonsırma 4, Ender Arslan
8, Kaya Peker
14, Nusret Yıldırım
5, Redding 11, Polat Kaya Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol: Eldridge 15, Tiby 13, Hayes 19, Gibson 11, Berkay
Candan 14, Deniz Kılıçlı 2, Kerem Özkan 8, Arda Erdoğan 2, Yiğit Can
Vardal, Tankeu, Uğur Hortum 2
1. Periyot: 22-20
Devre: 50-41
3. Periyot: 82-65
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Türk Telekom, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 105-86 mağlup etti.
Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken ilk 5 dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, boyalı alandan, ev sahibi ekip ise dış atışlarla skor üretmeye çalıştı. Periyodun 5 dakikalık bölümünün ardından hücum organizasyonu değiştiren Tük Telekom, boyalı alandan Stimac ile etkili oldu ve ilk periyodu 22-20 önde tamamlandı.
Ev sahibi ekip, ikinci periyoda da boyalı alandan basketler üreterek başladı. Kaya Peker ve Ender Arslan ile etkili olan Türk Telekom'a Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Gibson ve Hayes'in dış atışlarıyla karşılık verdi. Başkent ekibi, Landesberg'in basketiyle soyunma odasına 50-41 önde girdi.
Maçın 2. devresine de içeriden bulduğu sayılarla başlayan Türk Telekom, 24. dakika geride kalırken Landesberg'in basketiyle skoru 61-48'e getirdi, rakibine mola aldırdı. Ev sahibi takımın Landesberg ve Stimac ile boyalı alandan ürettiği sayılara konuk ekip Kerem Özkan ve Berkay Candan'ın 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un boş hücumları sonrasında hızlı hücumlarda Kaya Peker ve Ender Arslan ile basketler bulan Türk Telekom, farkı açarak 3. periyodu 82-65 önde bitirdi.
Türk Telekom, 4. periyotta da kaptanı Kaya Peker'in hücumda ve defansta etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurdu. İstanbul
ekibi, Redding'in basketi sonrasında bitime 2 dakika 22 saniye kala skor 98-77'ye geldiğinde mola aldı. Molanın ardından Hayes, Uğur Hortum ve Arda Erdoğan ile basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında Campbell ve Yunus Emre Sonsırma ile skoru değiştiren Türk Telekom, karşılaşmayı 105-86 kazandı.