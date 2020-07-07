Tahkim Kurulu, Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezalarını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in 2 maç men cezasını ve Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'in 3 maç men ve 13 bin TL'lik cezalarını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in 2 maç men cezasını ve Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'in 3 maç men ve 13 bin TL'lik cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;

"İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC ile ilgili PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/142- K.2020/144

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/822 K.2019-2020/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT'in ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."


İttifak Holding, Tahkim Kurulu, Hakan Özmert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:58 Kaynak: DHA

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