Tahta Parçaları Vücuduna Saplanan Sürücü Öldü
55 dakika önce
Tahta parçaları vücuduna saplanan sürücü öldü Yalova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı 2 kamyon birbirine girdi YALOVA - Yalova'da tahta yüklü kamyona arkadan çarpan başka bir kamyonun sürücüsü tahtaların vücuduna saplanması sonucu feci şekilde can verdi.
Tahta parçaları vücuduna saplanan sürücü öldü Yalova
'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
2 kamyon birbirine girdi YALOVA - Yalova'da tahta yüklü kamyona arkadan çarpan başka bir kamyonun sürücüsü tahtaların vücuduna saplanması sonucu feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, Yalova- Bursa
yolu 2. kilometrede M.D. idaresindeki 45 HA 8524 plakalı kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden H.S. idaresindeki 41 H 8006 plakalı tahta yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kasasında bulunan tahtalar arkadan çarpan kamyonun kokpitine girdi. Araç
sürücüsü M.D. tahtaların vücudunun değişik yerlerine saplanması nedeniyle feci şekilde can verdi. Diğer kamyonun sürücüsü ise kazayı yaralı atlattı.
M.D.'nin cesedi Yalova itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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