Taksi Durağına Zarar Veren Kadın Serbest Bırakıldı

Bursa'da taksiye alınmadığını iddia ederek durağa zarar veren kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde dolu olduğu gerekçesiyle taksiye alınmadığını iddia eden S.B'nin (32), eline geçirdiği cisimle taksi durağındaki camları, bilgisayar ekranını kırarak bölgeden uzaklaşmasına ilişkin polis ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerce gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada S.B'nin durağa zarar verdiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde S.B'nin, durağa geldiği, taksi olmadığı için bir süre beklediği, ardından gelen taksiye binmek istediği sırada durak sorumlusuyla konuştuğu görüldü.

Görüntülerde, konuşmanın ardından sinirlenen S.B'nin durağa yönelerek sigara küllüğüyle cama zarar verdiği, sandalyeleri dağıttığı, elindeki cisimle bilgisayarın ekranını kırdığı, dışarı çıkarılan S.B'nin daha sonra damacanayla camı ve güvenlik kamerası ekranını kırdığı ve duraktaki boyaları dağıttığı yer alıyor.