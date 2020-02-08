Taksi, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, elektrik direğine çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Orta Mahalle Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Karabulut yönetimindeki 54 T 2037 plakalı taksi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, Karabulut ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, takside sıkışan sürücüyü çıkardı.Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.