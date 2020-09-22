Talas Belediyesi'nden kiralık taşınmazlar - Son Dakika

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 61 parça taşınmaz, düzenlenecek açık arttırma usulü ihale ile kiraya sunulacak.
30 Eylül Çarşamba günü Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 16 dükkan, 2 kıraathane, 9 büfe, 1 fırın ve 1 çay bahçesi açık teklif yöntemiyle kiraya çıkarılacak.
Ayrıca 32 adet tarla da kiraya sunulacak taşınmazlar arasında yer alıyor.
İhalelerle ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/ 2412-2420 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr/duyurular kısmından bilgi alınabilir. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:52 - Kaynak: İHA
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