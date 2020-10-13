Tam bir çevre katliamı: Ormanı çöplüğe çevirmişler - Son Dakika

Tam bir çevre katliamı: Ormanı çöplüğe çevirmişler

13.10.2020 10:42

Bursa'da binlerce ton moloz ve çöp ormanlık alana döküldü.

Bursa'da binlerce ton moloz ve çöp ormanlık alana döküldü. Çevreciler duruma tepki gösterirken, orman sınırına konulan tel örgülerin de fayda etmediği ortaya çıktı. Şehrin en güzel çam ormanları moloz atıkları, bidonlar, mobilya atıkları, evsel atıklar ve pet şişelerle kirletildi.

Osmangazi'ye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana binlerce ton mesken atığı ve moloz döküldü. Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki bu görüntüler vatandaşın ve çevrecilerin tepkisine yol açtı. Çevre katliamına Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği'nden (DOĞADER) tepki geldi. Ormanı kirleten bu atıklar drone ile havadan da görüntülendi.

DOĞADER adına açıklama yapan Kurucu Üye Murat Demir, "Bizlere gelen şikayetler üzerine buraya geldik. Buna benzer neredeyse her gün şikayetler alıyoruz. Bursa'nın çeşitli yerlerine moloz döküldüğüne, çöp atıldığına dair vatandaşlar bize ulaşıyorlar. Bugün de Gündoğdu Mahallesi piknik alanının hemen altında bulunan ormanlık alandayız. Burası koruma altında olan ve korunması gereken bir alandır. Denetlenmesi gereken böyle bir alanda molozlar, mesken atıkları, koltuklar, buzdolapları, klozetler atılmış. Burada olmaması gereken ne varsa görüyoruz. Yukarıda 'Moloz dökmek yasaktır' tabelasına rağmen dökülmüş. Bursa'nın kenarında köşesinde, işlek caddelerinin dışında kalan dere yataklarında, ormanlarda, meralarda bu tür manzaralarla sık sık karşılaşıyoruz" dedi.

"YETKİLİLERE BELİRLİ SAATTEN SONRA ULAŞILMIYOR"

Bunların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini savunan Demir, "Bizim teklifimiz şu; belediyelerin, valiliğin, kamu kurumlarının denetimlerini arttırması ve cezaların yükseltilmesidir. Eğer caydırıcı müeyyide uygulamazsak, bunu yapan kişiler belediyelerin belirlediği moloz döküm alanlarına dökmeyip buraya atıklarını atmaya devam ederler. Belediyelerimizin belirlediği alanlarda gayet uygun fiyata molozları almaktadır. Hatta ilçe belediyelerimize telefon ettiğiniz zaman kendi araç gönderip molozunuzu, eski eşyanızı kapınızdan alıp götürüyor. Vatandaşlar bu küçük rakamları ödememek için kendisi traktörleriyle ormanlara atıyor. Bu aslında suçtur. Belediyelere şikayetler gidiyor, lakin belediyeler, kamu kurumları 17.00'den sonra vatandaş yetkililere ulaşamamaktadır. Burada gece saat 22.00'de 01.00'de ilgi yerlere şikayet ettiği zaman kamunun denetçisi anında müdahale etmelidir ve ceza uygulamalıdır. Getirdiği aracı da bağlamalıdır. Yoksa buralara çöp atılmaya devam edilecektir" şeklinde konuştu.

"KAMYONLARA GPS MECBURİYETİ GETİRİLDİ"

Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kameraya yansıyan belirli bir açı var, ama burası büyük bir ormanlık alandır. Çam ve meşelerden oluşan bu ormanlık alanın her noktasında hemen hemen buna benzer görüntüler var. Tonlarca atığı buraya atmışlar. Belediyeler hafriyat firmalarının kamyonlarını denetlemek için firmalara GPS mecburiyeti getirdi. Ama firmalar ne yapıyor? 10 tane kamyonu varsa, 5 tanesine bunu takıyor. Geri kalan 5 tanesi doğayı kirletiyor. 5 tanesi gidip belediyenin yerine döküyor. Kendisinin molozu götürmesi gereken yer 30 kilometre ötedeyse, oraya gitmek yerine 3-5 kilometre yakınındaki dere yatağına, ormana döküyor. Bunların denetiminin artması gerekmektedir".

(Samet Doğru - Uğur Uslubaş/İHA)

Tam bir çevre katliamı: Ormanı çöplüğe çevirmişler
Tam bir çevre katliamı: Ormanı çöplüğe çevirmişler
Tam bir çevre katliamı: Ormanı çöplüğe çevirmişler
Tam bir çevre katliamı: Ormanı çöplüğe çevirmişler

Osmangazi, Gündoğdu, Drone, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam bir çevre katliamı: Ormanı çöplüğe çevirmişler - Son Dakika

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