Son Dakika Haberleri: Taraftar Kavgasında 17 Yaşındaki Gencin Öldürülmesi

Taraftar Kavgasında 17 Yaşındaki Gencin Öldürülmesi

17 dakika önce

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Taraftar Kavgasında 17 Yaşındaki Gencin Öldürülmesi, System.String[]
Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa'daki statta kulüplerin oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel'in rakip takımın taraftarlarıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 3'ü çocuk 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli ile Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan yaşı küçük 3 şüpheli de Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden C.Z, E.D, N.A, M.B, ve S.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne teslim edilirken, M.B, S.K, A.K, E.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Bayrampaşa Çocuk Büro tarafından haklarında işlem yapılan B.H ve K.S.Ö tutuklanırken, E.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay


Kulüplerin Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güncel
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