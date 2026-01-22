Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
22.01.2026 15:47
İstanbul'da düzenlenen operasyonda binlerce tarihi eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında Osmanlı Dönemine ait kalkan ve miğferlerle birlikte binlerce eser yer alırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılı Ocak ayı içerisinde Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla ilçelerinde 2 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 5 bin 29 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi. Operasyonda Osmanlı Dönemi, Yunan, Roma, Bizans, Artuklu Beyliği, Lidya, Frigya, Mısır, Trakya Krallığı gibi çok sayıda eski medeniyete ait 4 bin 518 adet sikke, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 149 adet ağırlık, Osmanlı Dönemine ait 113 adet berat-ferman, tasdikname ve şehadetname, Neolitik-Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı'na (M.Ö 3000'lü yıllar) tarihlenen 8 adet ok ucu, 39 adet kandil, pipo, lüle taşı, hayvan figürleri ve heykelcik başlarından oluşan pişmiş topraktan objeler, 8 adet el yazması Enam-ı Şerif/dua kitabı, 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait kalkan ve miğfer grubu, 20. yüzyıl Milli Mücadele döneminde subaylara verilen İstiklal Madalyası, berat ile birlikte subay kılıcı, matara, dürbün ve fişek grubu, 19. yüzyıl Osmanlı döneminde kullanılan kale tüfekleri dahil çeşitli dönemlere ait eserler bulundu.

Hayvan objelerine de el konuldu

Ayrıca, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin CITES Sözleşmesi kapsamında 59 adet obje (ayı postu, geyik ve dağ keçisi kafatası/boynuzu, caretta caretta kabuğundan mamul kalkan biçiminde obje, fildişinden yapılmış çeşitli objeler) ele geçirildi. Operasyon neticesinde bu eserlerin yurt dışına çıkarılmaları engellenirken, eserlerin İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Son Dakika 3-sayfa Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
