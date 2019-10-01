"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı, toplumun her kesiminden izleyiciyi yasa boğdu.

Sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tiyatro ve sinemamızın usta sanatçısı Tarık Ünlüoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinemamızın önemli oyuncularından Tarık Ünlüoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınları ve sanat camiamızın başı sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü belirtti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatrosunun değerli ismi Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlüoğlu'nun son oynadığı dizideki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, "Abim. Mekanın cennet olsun canım abim" sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Oyuncu Can Yılmaz, Ünlüoğlu'nun vefatıyla ilgili şunları kaydetti:

"Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun"

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Zafer Algöz, paylaşımında, "Kıymetli dostum, ağabeyim Tarık Ünlüoğlu vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun. Ailemiz için büyük kayıp. Mekanın cennet olsun güzel adam." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu ve ses sanatçısı Ayşegül Aldinç, "Ah Tarıkcım çok üzgünüm. O davudi sesin, hayata, dostlarına, işine bağlılığın. Canın Gülenay'a olan aşkınla hep hafızalarımızda yaşayacaksın. Mekanın cennet olsun. Rahmetle." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Metin Şentürk ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok değerli arkadaşım Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Çok iyi bir insanı ve çok iyi bir aktörü kaybettik. Mekanın cennet olsun."