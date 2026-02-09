Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi - Son Dakika
Yaşam

Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi

Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
09.02.2026 19:18
Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından bir vatandaşın tarlasında ortaya çıkan yaklaşık 7 kilogramlık sazan balığı, taşkının bıraktığı ilginç görüntülerden biri oldu.

Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri'nin geçtiğimiz gün taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.

TARLANIN ORTASINDAN SAZAN BALIĞI ÇIKTI

Öte yandan Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.

Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi

Ayrıca, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi

"YENİDEN MERİÇ NEHRİ'NE BIRAKACAĞIM"

Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Meriç Nehri, Edirne, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
