Tarsus Müftülüğünden "Gençlik Buluşmaları" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Müftülüğünden 'Gençlik Buluşmaları' - Son Dakika

Tarsus Müftülüğünden "Gençlik Buluşmaları"

6 saat önce

Tarsus ilçe Müftülüğünce düzenlenen Gençlik Buluşmaları programı kapsamında İlçe Müftüsü Ali Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Tarsus Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Mustafa Kara ve Tarsus İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Tarsuslu öğrencilerle bir araya geldi.

Tarsus Müftülüğünden

Tarsus ilçe Müftülüğünce düzenlenen Gençlik Buluşmaları programı kapsamında İlçe Müftüsü Ali Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Tarsus Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Mustafa Kara ve Tarsus İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Tarsuslu öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Müftü Can, yaşanılan çağın beraberinde getirdiği bir takım problemlerin çözümü noktasında genç beyinlerin katkılarına çok büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Can, çağın ihtiyaçlarına cevap veren ama aynı zamanda çağın olumsuz etkilerine karşı bilinçli, milleti ile dini ile inancıyla barışık, onu seven ve ona hizmet etmeyi bir şeref ve onur bilen bir gençlik arzu ettiklerini belirtti.

Gençlere dini, milli ve manevi konularda da tavsiyelerde bulunan Can, şöyle devam etti:

"Bizim sizden isteğimiz hangi alandaysanız o alanın en iyisi olmayı başarmanız. İçinde yaşadığımız topluma ve bizi biz yapan milletimize karşı sorumluluklarınızın idrakinde olduğunuzu unutmamanızdır. Bu nedenle güzel ahlakınızı muhafaza etmenizi ve tüm eylemlerinizde insani, vicdani ve İslami karakterinizi muhafaza etmenizdir."

İlçe Milli Eğitim Müdürü ise, böyle projelerle gençliğin inanç değerlerine müspet manada katkı sağlamasına ve diri tutulmasına vesile olan Tarsus Müftüsü Can ile Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Bürosu yetkililerine teşekkür ederken, eğitim-öğretimin sadece okulla sınırlı olmadığını hayatın her alanında devam ettiğini ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Mehmet Metin, Ali Can, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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