Törene Kaymakam Kadir Sertel Otcu , Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılım ile gerçekleştirilen törende, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Ali Çelik ile Görme Engeliler Derneği Tarsus Şube Başkanı Fikri Topuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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