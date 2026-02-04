Tarsus\'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosiklet karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ. M.A. (24) idaresindeki 33 MC 6236 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN