Mersin Tarsus'taki gizemli kazıda görev alan iki arkeolog, "canımız tehlikede" diyerek açıkladı: Başka boyuta geçen gizli bir geçit var - Son Dakika
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Mersin Tarsus'taki gizemli kazıda görev alan iki arkeolog, "canımız tehlikede" diyerek açıkladı: Başka boyuta geçen gizli bir geçit var

07.11.2022 18:13

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dönemin ünlü kazı olayıyla ilgili iki arkeoloğun sözleri gündem oldu. Arkeologlar, verdikleri bilginin ardından canlarının tehlikede olduğunu belirterek, 12 yıl önce aynı eve giren 15 kişinin geri dönmediğini ve evin altında gizli bir geçit olduğunu iddia ettiler.

Türkiye'de bir döneme damga vuran en önemli olaylardan biri de Tarsus kazısı oldu. 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, o dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Kazının bitmesinin ardından ne bulunduğu ise gizli kaldı.

CANLARI PAHASINA KONUŞTUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog, araştırmacı-yazar Haluk Özdil'e kazıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Arkeologlar, verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler.

Tarsus'taki gizemli kazıda görev alan iki arkeolog canları pahasına konuştu: Aşağıda gizli bir geçit var

"BAŞKA BOYUTA GEÇEN BİR KAPI VAR"

Arkeologların konuyla ilgili iddiaları şu şekilde: "Orada telefonlar kesiliyor, kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altıyla ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış. Donuk taş diye bir şey var o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi, herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz."

Tarsus'taki gizemli kazıda görev alan iki arkeolog canları pahasına konuştu: Aşağıda gizli bir geçit var
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