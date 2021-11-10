Melikgazi ilçesinde E.Ş. isimli şahıs, öğle saatlerinde tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan E.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı Beştepeler mevkiindeki dağlık alanda olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan E.Ş., elindeki balta ile intihara teşebbüs etti. Ekipler tarafından ikna edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu - Son Dakika