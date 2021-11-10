Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu

Kayseri'de tartıştığı bir kadını bıçakladıktan sonra dağlık alana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanacağını anlayınca elindeki baltayı kullanarak intihar girişiminde bulundu.

Melikgazi ilçesinde E.Ş. isimli şahıs, öğle saatlerinde tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan E.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı Beştepeler mevkiindeki dağlık alanda olduğunu tespit etti. ELİNDEKİ BALTA İLE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan E.Ş., elindeki balta ile intihara teşebbüs etti. Ekipler tarafından ikna edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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