Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı

09.12.2020 21:49
Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı, System.String[]

KARAMAN'ın Medresilik köyünde Mustafa G. (51), tartıştığı Ali Doğan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Sadık G. (48) ve Faruk U.'yu (39) da yaraladı.

KARAMAN'ın Medresilik köyünde Mustafa G. (51), tartıştığı Ali Doğan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Sadık G. (48) ve Faruk U.'yu (39) da yaraladı. Mustafa G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Medreselik köyünde meydana geldi. Mustafa G., yolda karşılaştığı Ali Doğan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G.'nin kardeşi Sadık G. ve aynı köyde yaşayan Faruk U. ikiliyi ayırmak için müdahale etti. Bu sırada Mustafa G., yanındaki av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Sadık G. ve Faruk U. da yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faruk U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.  Mustafa G. de jandarma tarafından gözaltına alındı.


Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı
Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı
Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı
Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı
Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı
Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı
Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı

Ali Doğan, Jandarma, Karaman, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı - Son Dakika


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