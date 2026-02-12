Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı - Son Dakika
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı

Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı
12.02.2026 23:11
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı
Haber Videosu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığını öne sürdüğü sevgilisi ile annesine ait 2 aracı ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği yangında alevlere teslim olan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan şüpheli ise konuşmama hakkını kullandığını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde Hüseyin A., sokakta tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait minibüs ve otomobili ateşe verdi.

İKİSİ DE KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede panik yaşanırken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı; olay anı kamerada

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklanan her iki araç da yanarak küle döndü.

Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı; olay anı kamerada

O ANLAR KAMERADA

Yangın ve araçlarda yaşanan patlama anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı; olay anı kamerada

KONUŞMAMA HAKKINI KULLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ekip aracına bindirildikten sonra konuşmama hakkını kullandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı; olay anı kamerada
Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı - Son Dakika
