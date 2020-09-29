Başarılı tenisçilerden Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü (GSİM) Fuat Taşkesenligil, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri arasında düzenlenen "Doğu Ligi Tenis Şampiyonası"nda başarılı olan sporcular ile antrenörleri tebrik etti.

GSİM'den yapılan açıklamaya göre, "Doğu Ligi Tenis Şampiyonası"nda grup 1.si ve turnuva 3.sü olarak dönen Erzurum Tenis ihtisas Spor kulübü, Taşkesenligil'i ziyaret etti.

Ziyarette tenisçiler, kazandıkları kupaları Taşkesenligil'e hediye etti.

Taşkesenligil, spor branşı ayırt etmeden tüm spor dallarına destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gerek Büyükşehir Belediyemizin, gerek Atatürk Üniversitesinin gerekse kendi bünyemizdeki tenis kortları bu sporun altyapısının sağlam temeller üzerinde oturmasında en önemli etken. Son yıllarda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un el birliği ile ilimizde düzenledikleri Uluslar arası Palandöken Kupası'nın da gençlerin gelişimine büyük katkı sağlandı. Sekmen ve Durmuş'a teşekkür ederiz."

Ziyarette, Erzurum Tenis İhtisas Spor Kulübü başkanı ve baş antrenör Hasan Polat, GSİM antrenörü Yıldırım Gündoğdu, EKSİ 25 antrenörü Vahdet Alaeddinoğlu, sporcular Muhammed Tunahan Kurt, Muhammed Ayık, Emirhan Şimşek de hazır bulundu.