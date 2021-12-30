Üye Girişi
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor

30.12.2021 15:56

Lüleburgaz'daki su baskınlarının ardından Su baskınında ahırı yıkılan besicinin buzağılara evinin balkonunda bakmesı Besici Süleyman Tuncay ile röportaj Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyorKIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir besici derenin...

Lüleburgaz'daki su baskınlarının ardından

Su baskınında ahırı yıkılan besicinin buzağılara evinin balkonunda bakmesı

Besici Süleyman Tuncay ile röportaj Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir besici derenin taşması sonucu su basan ahırından kurtardığı üç buzağını evin balkonunda bakıyor.

İlçede önceki gün etkili olan sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresinin taşması sonucu bir çok ev ve iş yerini su bastı.

Yıldırım Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ahırda buzağıların suya kapıldığını fark eden Süleyman Tuncay, kurtardığı buzağılarını evinin balkonuna aldı.

Tuncay, AA muhabirine, derenin aniden taşması sonucu ahırı ve evlerini su bastığını söyledi.

Büyükbaş hayvanlarının sular altında kaldığını ifade eden Tuncay, buzağıları sırtına alarak evinin balkonuna taşıdığını kaydetti.

Buzağılarını bir süre daha balkonda besleyeceğini anlatan Tuncay, "Bayağı zararımız oldu yem ve samanlar gitti. Ahır zaten suyla dolmuştu.

Evimizin balkonuna aldık hayvanlarımızı burada besliyoruz. Ne yapalım dışarı da olsaydı ölecekti hayvanlar. Mecburduk buraya almaya. Dere taştığında hayvanlara bir şey olacak diye korktuk." diye konuştu.

KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor
KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor

YORUMLAR
500

Kırklareli, Lüleburgaz, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor - Son Dakika


Şafak Sezer'den Hülya Avşar'ın ''Simit'' çıkışına gönderme: Ben zamanında simit bulamayıp kolumu yedim Şafak Sezer'den Hülya Avşar'ın ''Simit'' çıkışına gönderme: Ben zamanında simit bulamayıp..         
16:20
Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak..         
16:13
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?         
16:10
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na..         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48

Son Dakika Haberleri
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
16:13 Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı
16:10 Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak
16:09 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?
16:07 Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
15:44 Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:32:18. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement