Taşoluk'ta karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

"Kasabamızda uygulanan karantina bugün sabah saat 08.00 itibariyle sona ermiştir. Tedbirler devam etmekte olup vatandaşlarımızın mecbur olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları önemle duyurulur."

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 vakalarının artış gösterdiği Taşoluk Beldesi ilçe Hıfzıssıhha Meclis kararı ile karantina altına alınmıştı. 19 gündür karantina altında bulunan kasaba vakaların yeniden düşmesiyle karantina kararı sona erdi. Alınan karar belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde 2 Temmuz'da başlatılan karantina uygulaması bu sabah sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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