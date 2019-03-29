Son Dakika Haberleri: Taşova'da Kitap Okuma Etkinliği

Taşova'da Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Taşova ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Taşova'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Taşova ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Okan Yenidünya, Atatürk Ortaokulu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuk yaşta okuma alışkanlığı kazanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kitap okumanın çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Yenidünya, "Kitap okuma alışkanlığı öncelikle ailede kazanılmaktadır. Anne ve babanın kitap okuyarak çocuğa iyi örnek olması gerekmektedir. Aynı zamanda sürekli okuma alışkanlığına sahip bir çocuğun topluluk önünde konuşma ve diyaloğa girme özelliklerinin arttığı, öz güveni yüksek bireyler olduğu da görülmektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Taşova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:24:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşova'da Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]