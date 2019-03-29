Taşova'da Kitap Okuma Etkinliği
1 saat önce
Taşova ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Taşova
ilçesinde Kütüphane Haftası
etkinlikleri çerçevesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Kaymakam Okan Yenidünya, Atatürk
Ortaokulu tarafından Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen etkinlikte, çocuk yaşta okuma alışkanlığı kazanılmasının önemli olduğunu söyledi.
Kitap okumanın çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Yenidünya, "Kitap okuma alışkanlığı öncelikle ailede kazanılmaktadır. Anne
ve babanın kitap okuyarak çocuğa iyi örnek olması gerekmektedir. Aynı zamanda sürekli okuma alışkanlığına sahip bir çocuğun topluluk önünde konuşma ve diyaloğa girme özelliklerinin arttığı, öz güveni yüksek bireyler olduğu da görülmektedir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:46 Kaynak: AA
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