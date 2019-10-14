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Tatvan'da temizlik çalışması

40 dakika önce

Tatvan Belediyesince kış hazırlıkları kapsamında kent genelinde temizlik çalışması başlatıldı.

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Tatvan Belediyesince kış hazırlıkları kapsamında kent genelinde temizlik çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri bu kapsamda mahallelerdeki kanal ve küçük su yollarında temizlik çalışması yaptı.

Rögar ve mazgalları tıkayan çöpleri toplayan ekipler, yol ve kaldırımlardaki birikintileri de temizledi.

Belediye Başkan Vekili Cezmi Taşdemir ile Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, çalışmaları denetleyerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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