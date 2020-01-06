TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın getirildi - Son Dakika

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın getirildi

6 saat önce

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın atandı.

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın getirildi, System.String[]

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın atandı.


TAV Havalimanları açıklamasına göre, 2005'ten bu yana TAV Havalimanları Holding'de farklı görevler üstlenen Batkın, görevi Bora İşbulan'dan devraldı.


Güçlü Batkın, 2000 yılında Maryland Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümleri olmak üzere iki ana dalda mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Global Menkul Değerler ve PwC'de profesyonel iş hayatına devam eden Batkın, 2005'te TAV Havalimanları Holding bünyesine katıldı.

Batkın, TAV Gürcistan Genel Sekreteri, TAV Letonya Ülke Koordinatörü ve Holding İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2012-2017'de HAVAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Batkın, ardından Holding Ticari İşler Direktörü (CCO) olarak atandı. Batkın, 2015'ten bu yana TAV Tunus Ülke Direktörü olarak da görev yapıyordu.

Harvard Business School İleri Yöneticilik Programı'nı tamamlayan Batkın, DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Batkın, iyi derecede İngilizce biliyor.


Verilen bilgiye göre, TAV Havalimanları iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, grubun havacılık dışı gelirlerini oluşturan ürün ve hizmetleri geliştiriyor. Şirket, 1100 çalışanıyla 20'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Primeclass, TAV Passport, Hello Sky, LoungeMe gibi markalarıyla yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyor.

TAV Havalimanları Holding, Maryland Üniversitesi, Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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